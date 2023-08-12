Директор Лады Дэнс рассказал, есть ли шанс на возвращение певицы к нормальной жизни

На реабилитацию Ладе Дэнс, пострадавшей несколько дней назад в ДТП с несколькими автомобилями в Московской области, необходимо в лучшем случае минимум две недели.

Как пояснил концертный директор исполнительницы Сергей Пудовкин, все последние дни врачи клиники, где лежит певица, прилагают все усилия, чтобы ускорить ее реабилитационный процесс.

«Совсем оптимистично пока мы смотреть не можем, но тут только говорить спасибо и доверять врачам», — цитирует Пудовкина РИА Новости.

Директор певицы добавил, что лечение артистки будет сложным. Особое внимание медиками сейчас уделяется лицевой хирургии, заключил Пудовкин.