Директор Леонида Якубовича прокомментировал скандал на популярном шоу

Недавно появились слухи о скандале, разразившемся на шоу «Что было дальше?» с участием известного телеведущего Леонида Якубовича.

Ситуацию в интервью NEWS.ru прокомментировал его концертный директор Табриз Шахиди. Он пояснил, что это была часть сценария.

Сценку со скандалом замечательно разыграли юмористы, за что Шахиди выразил им благодарность.

Напомним, в телеграм-канале «Что было дальше?» появился фрагмент нового эпизода программы, где Якубович якобы со скандалом покидает съемочную площадку. Артист спускается вниз по лестнице, а за ним наблюдает комедийный актер Алексей Щербаков.

«Вы же не дали рассказать. Теперь тайна останется тайной», — сказал Леонид Аркадьевич.

Ранее сообщалось о том, что Якубович отказался сбривать усы за 10 млн рублей.