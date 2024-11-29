Якубович отказался сбривать усы за 10 млн рублей

Леонид Якубович отказался от предложения сбрить свои знаменитые усы за 10 миллионов рублей в рамках необычного предновогоднего корпоратива. Для сравнения, стоимость его новогоднего корпоратива составила 2,75 миллиона рублей, как сообщил Mash.

В середине ноября к известному ведущему и хранителю музея капитал-шоу поступило предложение удалить усы на камеру.

Это входило в концепцию масштабного предновогоднего перформанса, где Якубович и его усы должны были стать «заслуженной изюминкой» мероприятия. Однако Леонид Аркадьевич твердо отказался расстаться с усами — даже за 10 000 000 рублей.

Что касается остальных условий для участия звезды «Поля Чудес», они весьма скромны для его уровня: пригласить его на праздничное торжество можно за 2,75 миллиона рублей. В эту сумму входит четыре часа его участия, включая элементы импровизации и возможность продления за дополнительную плату.

Ранее Леонид Якубович признался, как обманом получил трехкомнатную квартиру в Москве.