Директор Малого театра рассказала о шансах Соломина вернуться к нормальной жизни

Говорить о выписке госпитализированного с инсультом народного артиста РФ худрука Малого театра Юрия Соломина говорить преждевременно, несмотря на то, что его состояние немного улучшилось. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» поведали директор учреждения культуры Тамара Михайлова.

С ее слов, у Соломина плохо работают рука и нога. Все это свидетельствует о том ,что признаки левостороннего ишемического инсульта не прошли бесследно.

«Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально, состояние стабильное», — пояснила Михайлова.

Напомним, 88-летнего Юрия Соломина экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в воскресенье, 6 ноября. Худрук Малого театра во время прогулки внезапно потерял сознание и был помещен в клинику для обследования. Позднее появилась информация, что у артиста парализована левая часть тела.