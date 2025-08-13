Дисквалифицированный футболист Писарский обвинил в нарушении этики главу комитета РФС по этике

Представители нападающего Владимира Писарского обратились к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой провести служебное расследование в отношении главы комитета по этике РФС Андрея Стукалова. Об этом сообщила пресс-служба правовой компании «Алетейя».

В заявлении указывается, что Стукалов, комментируя решение комитета по этике от 3 июля 2025 года, нарушил нормы дисциплинарного регламента РФС и регламента по этике, в частности, запрет на разглашение конфиденциальной информации. Кроме того, отмечается, что на момент вынесения решения два члена комитета являлись сотрудниками РФС, что противоречит регламенту.

Владимир Писарский был отстранен от футбола на четыре года (три из них условно) за нарушение правил о ставках. Футболист одолжил крупную сумму своему приятелю, который сделал ставку на матч «Сочи» — «Пари НН», в котором принимал участие Писарский.

После отстранения «Крылья Советов», которым принадлежал футболист, расторгли контракт с Писарским.

Юристы нападающего намерены оспорить решение РФС в Международном спортивном суде (CAS) в Лозанне.

Сообщалось, что Писарский может продолжить карьеру в чемпионате Белоруссии, где не действует бан РФС.