Дисквалифицированный за ставки Писарский может продолжить карьеру в Белоруссии

Агент нападающего Владимира Писарского, забаненного за ставки на матч своей команды, Алексей Бабырь поделился с «РБ Спорт» последними новостями о футболисте.

Он рассказал, что на решение РФС о дисквалификации подана апелляция, ее должны рассмотреть в течение 15 дней. Пока же Писарский тренируется с командой Медиалиги для поддержания формы.

Бабырь подчеркнул, что нет никаких юридических запретов для того, чтобы футболист выступал в другой стране, в частности в Белоруссии.

«Есть интерес. Просто люди боятся, хотя я не понимаю чего. Вова — топовый футболист», — сказал агент.

РФС отстранил Владимира Писарского на четыре года (три из них — условно) из-за участия в тотализаторе. Футболист одолжил деньги своему приятелю, который потратил их на ставки с участием ФК «Сочи», за который в минувшем сезоне Писарский выступал на правах аренды из «Крыльев Советов». При этом вина футболиста в манипулировании исходом матча не была доказана.