Дизайнер Артемий Лебедев довел Олесю Иванченко до слез

На съемках одного из выпусков астрологического шоу «Натальная карта», которое выходит на платформе VK Видео, разразился настоящий эмоциональный скандал, участниками которого стали ведущая Олеся Иванченко и известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев, приглашенный в качестве гостя, пишет «Газета.Ru».

В какой-то момент программы Иванченко не выдержала и расплакалась прямо в кадре, объяснив свои слезы тем, что Лебедев отвечает на ее вопросы односложно, практически игнорируя ведущую, и она чувствует себя неуслышанной.

«Я понимаю, но тогда какой смысл дальше идти, если он отрицает все? Я понимаю, что где-то попадаю, а он просто говорит провокациями. А мне что от этого?» — посетовала Олеся.

Соведущий Олеси, Дмитрий Журавлев, попытался сгладить ситуацию и отметил, что Лебедев часто работает в провокационном формате, который может показаться резким. Однако это объяснение не помогло Иванченко справиться с эмоциями: она продолжала плакать, призналась, что очень устала, и попросила у коллег и зрителей дать ей немного времени, чтобы прийти в себя.

