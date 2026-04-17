Конфуз на съемках: Артемий Лебедев впал в ступор из-за шутки про советский карандаш и кассету

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев не смог оценить юмористическую метафору, связанную с культовым предметом из прошлого. Инцидент произошел во время участия в комедийном шоу, где участникам пришлось столкнуться с неожиданной интерпретацией привычных вещей, пишет Лента.ру.

Черный ящик и логика зумеров

В рамках выпуска «Ошуительного хоу», формат которого отсылает к знаменитой интеллектуальной викторине, команде блогеров предложили разгадать содержимое черного ящика. Ведущий озвучил вопрос с подвохом, отметив, что внутри находятся два предмета. При этом он добавил провокационную деталь: по мнению современных подростков (зумеров), в советские времена люди использовали один из этих предметов весьма специфическим образом, якобы помещая его в задний проход.

Недоумение дизайнера

Комик Игорь Джабраилов, игравший в одной команде с Лебедевым, быстро нашел правильный ответ, предположив, что в ящике находятся аудиокассета и карандаш. Этот тандем широко известен старшим поколениям как способ ручной перемотки пленки для экономии заряда батареек. Однако Артемий Лебедев воспринял шутку о «новом прочтении» этой привычки буквально и выразил крайнее недоумение. Дизайнер признался, что не улавливает связи между карандашом и озвученным ведущим физиологическим действием.

Реакция аудитории

Непонимание Лебедевым комической ситуации вызвало живой интерес у зрителей. Пока одни участники смеялись над абсурдностью трактовки зумеров, блогер продолжал искать логическое объяснение столь странному предположению о советских привычках. Видео с реакцией дизайнера быстро распространилось в социальных сетях, став поводом для дискуссий о разрыве восприятия между поколениями и специфике современного интернет-юмора.