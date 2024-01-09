Для активного отдыха жителей Подмосковья оборудованы десятки тюбинговых горок
Фото: [Министерство благоустройства Московской области]
Жители Московской области могут проводить активный досуг на специально оборудованных тюбинговых горках.
По сообщению пресс-службы регионального Министерства благоустройства, 11 спусков расположены в парках, еще 28 на различных общественных пространствах. В Подмосковье много мест для зимнего отдыха, отмечено в сообщении. Адресный список горок можно посмотреть на сайте ведомства.
В министерстве также подчеркнули, что в этом зимнем сезоне значительно увеличилось количество парковых зон с различными развлечениями.