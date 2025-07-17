Для юных жителей Ивантеевки организовали обучающее мероприятие по развитию речи

Участники начали с артикуляционной гимнастики — комплекса упражнений для укрепления мышц языка и губ. Они поработали над силой своего голоса, попробовали себя в роли дикторов, которые, как известно, должны обладать безупречной дикцией и уверенным голосом, и попытались справиться с волнением.

Для закрепления полученных знаний ребята приняли участие в интерактивной игре «Бункер», где нужно было убедить других в том, что именно ты достоин спасения, используя логику и аргументацию. Это была настоящая проверка на убедительность.

«Занятие получилось не только развлекательным, но и познавательным — участники получили ценные знания о том, как совершенствовать свою речь, контролировать голос и добиваться того, чтобы их слушали», — отметили организаторы.

В молодежно-досуговом центре регулярно проводятся различные мероприятия: шахматные турниры, кинопоказы, общественные акции. Одним из главных событий предстоящей недели станет новое занятие «Школы волонтера», которое будет посвящено развитию компетенций волонтеров и способам их совершенствования.