Для команды из Индии в Красногорске провели мастер-класс по хоккею с мячом

Юниорская сборная Индии по хоккею с мячом впервые посетила Россию. Примечательно, что делегация для обмена опытом выбрала именно Московскую область.

В Красногорске для иностранных спортсменов провели показательную тренировку. Мероприятие прошло на «Красногорск Арене» им. В.В. Петрова.

Как отметили подмосковные хоккеисты, их коллеги из Индии показали неплохой уровень подготовки. При условии, что сейчас в их стране есть всего 4 подготовленные для этого вида спорта площадки.

«Прекрасно, когда другие страны проявляют интерес к русскому хоккею. Я впервые принимаю участие в таком мастер-классе. Когда поступило предложение, с радостью согласился. Видно, что у многих игроков есть хорошие технические качества. Катание, работа с клюшкой, виденье поля - данные навыки нужно развивать», - отметил 4-кратный чемпион мира Валерий Грачев.

Пробная тренировка помогла спортсменам не только обменяться опытом, но и поспособствовала налаживанию сотрудничества между странами. Об этом сказал руководитель отделения по хоккею с мячом и фигурному катанию КСШОР «Зоркий», заместитель генерального директора по физической культуре и спорту МАСОУ «Зоркий» Вячеслав Манкос.

Добавим, что мастер-классом дело не ограничится. Впереди у сборной Индии несколько контрольных матчей с юниорами из Москвы и Подмосковья, а также сборной Патриархии и сборной ФХМР.