Звездная теннисная пара Свитолина и Монфис развелись

Шестая ракетка мира, 32-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о разводе с 40-летним французом Гаэлем Монфисом, двукратным полуфиналистом турниров Большого шлема. Об изменении своего семейного статуса она написала в соцсетях.

«Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к себе и что я не могу сделать это, оставаясь в браке. Это самая тяжелая правда, с которой мне приходилось сталкиваться, и самое сложное, что мне когда-либо приходилось говорить человеку, которого я люблю», — написала теннисистка.

Свитолина отдала должное благородству Монфису, который с понимаем отнесся к ее поискам себя. Она пояснила, что в их расставании не нужно искать виноватых.

У пары есть четырехлетняя дочь Скай.

Ранее в четвертьфинале «тысячника» в Ухане Свитолина проиграла британке Сонай Кортал, которая занимала 170-е место в рейтинге.