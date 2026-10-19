Звездная теннисная пара Свитолина и Монфис развелись

Украинская теннисистка Свитолина объявила о разводе с Гаэлем Монфисом

Культура и спорт

Фото: [WTA]

Шестая ракетка мира, 32-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о разводе с 40-летним французом Гаэлем Монфисом, двукратным полуфиналистом турниров Большого шлема. Об изменении своего семейного статуса она написала в соцсетях.

«Со временем я поняла, что мне нужно найти путь обратно к себе и что я не могу сделать это, оставаясь в браке. Это самая тяжелая правда, с которой мне приходилось сталкиваться, и самое сложное, что мне когда-либо приходилось говорить человеку, которого я люблю», — написала теннисистка.

Свитолина отдала должное благородству Монфису, который с понимаем отнесся к ее поискам себя. Она пояснила, что в их расставании не нужно искать виноватых.

У пары есть четырехлетняя дочь Скай.

Ранее в четвертьфинале «тысячника» в Ухане Свитолина проиграла британке Сонай Кортал, которая занимала 170-е место в рейтинге.

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