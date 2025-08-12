Для отделения гребли Шатурской спортивной школы приобрели новые байдарки, каноэ и раздевалки

В отделении гребли Шатурской спортивной школы созданы условия, способствующие комфортным тренировкам воспитанников: приобретены байдарка и каноэ, а также установлены модульные раздевалки. Модульные раздевалки — зона, где спортсмены могут переодеться и принять душ.

В нынешнем году для воспитанников школы также обновили лодочный парк. Для ребят приобрели байдарку и каноэ. Специалисты отремонтировали пирс, с которого спортсмены спускаются на воду. Кроме того, берег очистили от камыша, установили септик, намыли скважину для воды, привели в порядок бытовки.



Глава округа Николай Прилуцкий посетил гребную базу, чтобы оценить обустройство и дать некоторые распоряжения. Так, глава поручил установить в раздевалках обогреватели, проработать вопрос устройства освещения и оборудования баскетбольной площадки. В числе предложений — установить уличные тренажеры. Поставленные задачи будут выполнены до начала следующего сезона. Ответственные лица — руководство спортшколы и администрация округа. До конца 2025 года на территории школы также появится забор с калиткой и откатными воротами.



В настоящее время в школе занимается более 100 спортсменов. Ребята демонстрируют свои умения на соревнованиях различного уровня — регионального и федерального, где получают престижные награды. Арсений Акифьев и Степан Белов выполнили разряды кандидатов в мастера спорта.