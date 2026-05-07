ВСУ атаковали Брянск: повреждены дома и десятки автомобилей
Богомаз: в Брянске после атаки ВСУ пострадали 13 человек, повреждены 20 квартир
В результате ночной атаки ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, включая ребенка. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Как сообщает РИА Новости, по его словам, удар пришелся по жилому сектору Бежицкого района, где были повреждены многоквартирные дома и автомобили местных жителей. Всем пострадавшим, уточнил глава региона, оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, а специалисты продолжают обследование территории и оценку нанесенного ущерба.
Богомаз сообщил, что украинские силы атаковали город в ночное время. В результате удара ранения получили 13 человек, среди которых один несовершеннолетний.
По предварительным данным, повреждения получили два многоквартирных дома. Кроме того, ущерб зафиксирован более чем в 20 квартирах и около 40 автомобилях.
Губернатор отметил, что обследование пострадавших объектов продолжится после наступления светлого времени суток. На месте работают экстренные и коммунальные службы.
В ответ на атаки ВСУ Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.
До этого сообщалось, что в Киришах зафиксировано возгорание в промзоне после атак 18 дронов.