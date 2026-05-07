ВСУ атаковали Брянск: повреждены дома и десятки автомобилей

В результате ночной атаки ВСУ на Брянск пострадали 13 человек, включая ребенка. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Как сообщает РИА Новости , по его словам, удар пришелся по жилому сектору Бежицкого района, где были повреждены многоквартирные дома и автомобили местных жителей. Всем пострадавшим, уточнил глава региона, оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, а специалисты продолжают обследование территории и оценку нанесенного ущерба.

По предварительным данным, повреждения получили два многоквартирных дома. Кроме того, ущерб зафиксирован более чем в 20 квартирах и около 40 автомобилях.

Губернатор отметил, что обследование пострадавших объектов продолжится после наступления светлого времени суток. На месте работают экстренные и коммунальные службы.

В ответ на атаки ВСУ Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием исключительно по военной инфраструктуре и объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

