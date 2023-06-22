Для школьников из Электрогорска устроили тематические курсы

Ребята из электрогорской школы №14 на днях отправились в военно-исторический лагерь «Страна Героев». Об этом рассказали в администрации города.

Там школьники пробыли 14 дней и за это время успели пройти сразу несколько интересных и познавательных курсов. Например, таких как: «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы».

Помимо полученных знаний мальчишки и девчонки занимались физической подготовкой и различными видами спорта. Отметим, что поездку в лагерь для детей организовали в рамках нацпроекта «Культура».

В организации события приняли участие Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество», правительство Ярославской области, а также администрация города Рыбинска.