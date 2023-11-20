Дмитрий Абаренов: планируем «Лыжню России» провести по историческим городам Подмосковья
Фото: [Павел Попов/Подмосковье Сегодня]
«Лыжня России», которая по праву полюбилась жителям Подмосковья, теперь не ограничится одним городом. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Отмечается, что если ранее «Лыжню России» проводили на базе Химок, то теперь она отправится в «путешествие» по историческим городам.
«Порядка 10-15 тыс. (жителей региона — Прим. ред.), массовый старт. Мы хотим ежегодно лыжню России провозить по нашим историческим городам. Планируем начать в Серпухове. Есть заявки уже от многих глав. Так что думаем сделать лыжню России в хорошем смысле кочующей по муниципальным образованиям Московской области», — отметил глава Минспорта региона Дмитрий Абаренов.