Дмитрий Абаренов: планируем «Лыжню России» провести по историческим городам Подмосковья

«Порядка 10-15 тыс. (жителей региона — Прим. ред.), массовый старт. Мы хотим ежегодно лыжню России провозить по нашим историческим городам. Планируем начать в Серпухове. Есть заявки уже от многих глав. Так что думаем сделать лыжню России в хорошем смысле кочующей по муниципальным образованиям Московской области», — отметил глава Минспорта региона Дмитрий Абаренов.