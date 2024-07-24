Дмитрий Абаренов вновь возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области

Новые кадровые назначения в правительстве региона озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания.

Губернатор поручил главе областного Минспорта взять на контроль все спортивные объекты Подмосковья, уделив особое внимание стадионам в Дзержинском и Люберцах.

«Обращаю ваше внимание, что с вашим возвращением в любимое дело — менеджмент спорта — прошу вас подготовить исчерпывающий статус объектов, которые мы или реконструируем, или строим», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев также поручил обратить особое внимание на спортивные объекты в Воскресенске, в частности, на большой Ледовый дворец. Губернатор напомнил, что данные объекты были поддержаны федеральным Минспортом.

Хоккей, подчеркнул Андрей Воробьев, является одним из самых популярных спортивных направлений в Воскресенске

Дмитрий Абаренов возглавлял министерство физической культуры и спорта Московской области с октября 2021 года, а в начале 2024 года он был назначен руководителем «Мострансавто».