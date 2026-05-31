Юрист предупредила россиян о последствиях выноса бесплатных пакетов из магазинов

Покупатели, которые берут в магазинах фасовочные пакеты про запас, могут столкнуться с юридическими последствиями. Как пояснила агентству « Прайм » юрист по гражданским делам Алла Георгиева, даже бесплатная упаковка остается имуществом торговой точки до момента ее использования по назначению.

По словам специалиста, если посетитель оторвал больше пакетов, чем ему потребовалось для покупки товаров, оставшиеся экземпляры не следует выносить из магазина. Эксперт отметила, что подобные действия с правовой точки зрения могут рассматриваться как присвоение чужого имущества, несмотря на то что использованию таких пакетов магазином впоследствии уже может быть затруднено.

Юрист уточнила, что на практике привлечь человека к ответственности возможно лишь при наличии доказательств. Например, если факт выноса пакетов будет зафиксирован сотрудниками магазина или камерами наблюдения. При этом работники торговой точки не имеют права самостоятельно досматривать посетителей и могут обратиться только в правоохранительные органы.

Эксперт также напомнила, что законодательство предусматривает ответственность даже за мелкое хищение. В зависимости от обстоятельств нарушителю могут грозить штраф, обязательные работы либо административный арест. Если же размер ущерба превышает установленный законом порог, деяние может получить уголовно-правовую квалификацию.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что возбуждение уголовного дела из-за обычных фасовочных пакетов выглядит маловероятным, поскольку для этого потребовался бы крайне большой объем похищенной упаковки. Тем не менее юрист рекомендовала покупателям не забирать лишние пакеты и использовать их исключительно по прямому назначению в пределах магазина.

Ранее сообщалось почему модная у звезд обувь калечит ноги.