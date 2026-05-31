Психолог объяснила, как цвет интерьера влияет на настроение и самочувствие

Цветовое оформление интерьера оказывает заметное влияние на эмоциональное состояние человека, его настроение и восприятие окружающего пространства. Об этом « Газете.Ru » рассказала психолог Анастасия Тонконогова.

По словам специалиста, отношение к цветам формируется под воздействием культурных традиций, личного опыта и физиологических особенностей. Один и тот же оттенок в разных странах может вызывать совершенно разные ассоциации. Кроме того, пережитые события нередко закрепляют индивидуальную эмоциональную реакцию на определенные цвета.

Эксперт отметила, что на подсознательном уровне многие оттенки связаны с базовыми ощущениями. Зеленый обычно ассоциируется с безопасностью, синий — со спокойствием, а красный способен вызывать тревожность и повышенное возбуждение. Теплые цвета активизируют нервную систему, тогда как холодные помогают расслабиться.

Среди наиболее распространенных эффектов психолог выделила способность оранжевого улучшать настроение и стимулировать общение, желтого — повышать умственную активность, синего — снижать уровень стресса. Зеленый считается одним из самых универсальных цветов благодаря успокаивающему воздействию. При этом избыток красного или фиолетового может негативно отражаться на эмоциональном фоне.

Для разных помещений рекомендуется подбирать разные цветовые решения. В спальне лучше использовать спокойные пастельные оттенки, на кухне — умеренно теплые тона, а в рабочей зоне — нейтральную основу с небольшими акцентами. В детских комнатах для малышей предпочтительны мягкие цвета, тогда как для школьников допустимы более яркие элементы декора.

Психолог также советует избегать чрезмерного количества насыщенных оттенков и учитывать особенности освещения. По ее мнению, интерьер должен создавать ощущение комфорта и поддерживать эмоциональное благополучие человека.

Ранее сообщалось, что в сеть слили живые фото макетов iPhone 18 Pro во всех цветах из Китая.