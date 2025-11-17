Дмитрий Дибров стал жертвой шантажа: неизвестные требовали деньги за видео с расстегнутой ширинкой

Известный телеведущий Дмитрий Дибров сообщил о попытке шантажа. Неизвестные требовали у него денег за неопубликованное видео, на котором запечатлен бытовой эпизод с расстегнутой ширинкой. Об этом пишет Starhit.

Дмитрий Дибров раскрыл детали попытки шантажа в свой адрес. По словам телеведущего, к нему обратилась группа лиц с требованием выкупа за видеофайл. Ознакомившись с материалом, Дибров не нашел в нем ничего компрометирующего. Он описал ситуацию как досадный бытовой ляп, знакомый многим мужчинам, когда забываешь застегнуть ширинку.

Ведущий подчеркнул, что на записи отсутствует какой-либо контакт с другими людьми, в частности, с упомянутой девушкой, которая просто проходит мимо с сумкой. Сам Дибров якобы садится в автомобиль и уезжает. Он назвал преступниками тех, кто снял этот эпизод и пытался его монетизировать, после чего обнародовал запись из-за отказа платить. Звезда телеэкранов провел параллель с обычной жизнью, резонно заметив, что дома люди тоже не всегда ходят в полной парадной форме.

