Более 13 тыс. собственников в Подмосковье перераспределили свои участки в I квартале 2026 года

За первые три месяца 2026 года свыше 13,2 тыс. жителей Московской области подали заявления на образование земельных участков путем перераспределения, известного также как «прирезка». Все заявки были оформлены через электронную услугу на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Эта услуга земельно‐имущественного комплекса особенно полезна тем, кто стремится скорректировать границы своего земельного участка. С ее помощью можно устранить такие распространенные проблемы, как вклинивание, вкрапливание, изломанность границ или чересполосицу. Важное преимущество сервиса заключается в том, что при подаче заявления участки проходят предварительную проверку на наличие обременений. Благодаря этому заявитель сразу понимает, возможно ли перераспределение, и может реалистично оценить объем предстоящей работы, избежав лишних временных затрат.

С 1 января 2026 года стоимость «прирезки» приравнена к кадастровой стоимости присоединяемого участка. Тем не менее для правообладателей, чья схема участка была утверждена до этой даты, предусмотрена льгота: до конца 2026 года они могут оформить перераспределение со скидкой в 50% от кадастровой стоимости.

Высокий спрос на услугу свидетельствует о ее востребованности среди жителей Подмосковья. Перевод процедуры в электронный формат сделал процесс перераспределения земельных участков более прозрачным, удобным и доступным, позволяя собственникам оперативно решать вопросы, связанные с корректировкой границ своей недвижимости.

