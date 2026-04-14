Жители Подмосковья подали порядка 900 заявлений на заключение договора на оказание социальных услуг

С начала года на портале госуслуг региона зафиксировано порядка 900 заявлений на заключение договора на оказание социальных услуг с использованием социального сертификата. Такую информацию предоставила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Механизм социального сертификата дает жителям Подмосковья возможность получить поддержку, если они официально признаны нуждающимися в помощи. Воспользоваться услугой могут граждане, постоянно проживающие в области и имеющие действующий социальный сертификат. По нему можно оформить договор на предоставление социального обслуживания как на дому, так и в полустационарной форме. Это особенно актуально для пожилых людей, инвалидов и других категорий граждан, которым важна регулярная социальная поддержка без необходимости переезда в стационарные учреждения.

Процесс получения услуги максимально упрощен и переведен в цифровой формат. Чтобы подать заявление, достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн‐форму. После обработки запроса проект договора автоматически поступает в личный кабинет заявителя — остается только ознакомиться с ним и подписать.

Воспользоваться услугой можно через региональный портал госуслуг в разделе «Поддержка» → «Другое» или с помощью мобильного приложения «Добродел».

