«Сакура на грани исчезновения»: биолог объяснил, как глобальное потепление убивает символ Японии

Ученый пояснил: даже повышение температуры на два градуса может разрушить хрупкий механизм выхода японской вишни из зимней спячки. Без продолжительных морозов растение не получает сигнала к пробуждению. Результат — чахлые ветки и бледные цветы вместо роскошной розовой пены.

Спасти ситуацию, по мнению биолога, можно двумя способами. Первый — искусственное охлаждение деревьев. Но как это сделать с миллионами сакур по всей стране? Затея нереальная. Второй, более практичный вариант — постепенная замена старых, капризных сортов на новые гибриды. Уже сейчас существуют виды, которым для нормальной вегетации нужно всего две недели мороза вместо нескольких месяцев.

Сафонов уверен: если японцы хотят сохранить свою культурную икону, им придется пожертвовать классическими деревьями ради селекционных новинок. В противном случае через несколько десятилетий легендарные ханами (любование сакурой) рискует превратиться в историю.

Ранее в сырой рыбе и креветках нашли вызывающий слепоту вирус.