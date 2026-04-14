Как люди мылись, пока не изобрели мыло: можно ли соблюдать гигиену без бытовой химии

Обычное мыло кажется простейшей вещью, но у него очень долгая история, а массово мыться с ним люди начали сравнительно недавно, пишет Live Science. Историки и химики объяснили, что веками главным способом очищения была просто вода, а полноценное мыло в привычном смысле вошло в быт лишь в XIX веке.

По словам специалистов, ранние аналоги мыла существовали уже около 2500 года до нашей эры в Месопотамии. Шумеры использовали воду и соли вроде натрия карбоната, а позже в ход шли растения, масла, животные жиры, древесная зола и даже песок. «На самом деле между древним и современным мылом не так уж много различий», — отметила историк Джудит Риднер.

При этом греки и римляне часто обходились не мылом, а ароматными маслами, которые затем соскребали с кожи специальным инструментом. Исследователи считают, что это скорее маскировало запах, чем по-настоящему очищало тело.

Лишь с развитием промышленности, медицины и дешевого производства жиров мыло стало массовым товаром.