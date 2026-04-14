«До $300 млрд потерь»: ООН предупредила самый густонаселенный регион мира о катастрофе из-за войны в Иране

Программа развития ООН опубликовала доклад, заявив, что затяжная война в Иране может отбросить назад целые экономики. Совокупные потери Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) при самом пессимистичном раскладе достигнут $300 млрд. Даже если все обойдется «малой кровью», ущерб составит около $97 млрд. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Кто пострадает больше всех? Те страны, которые зависят от нефти и газа, идущих через Ормузский пролив. Под ударом — Южная Азия. Ей пророчат потери свыше $183 млрд, что эквивалентно 3,6 процента совокупного ВВП. Восточная Азия (включая Китай) рискует лишиться $108 млрд — минус 0,4 процента роста.

В списке потенциальных жертв — Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Иран (который сам воюет), Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка. ООН предупреждает: около 8,8 млн человек в этих странах могут оказаться за чертой бедности.

