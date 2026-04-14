Врач-рентгенолог МОДКТОБ рассказал, какой метод исследования безопаснее для ребенка

Когда ребенок получает травму и врач направляет его на диагностику, у родителей закономерно возникает вопрос: что лучше и безопаснее — МРТ, рентген или КТ? Важно сразу подчеркнуть: не стоит назначать исследования самостоятельно. Прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом. Только специалист способен определить, какой метод диагностики будет оптимальным в конкретной ситуации.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, у каждого метода диагностики есть свои особенности.

Так, рентген, по словам заведующего лучевой диагностикой МОДКТОБ Антона Фомченко, обычно выступает первым шагом при подозрении на переломы или повреждения костей. Это базовое исследование, позволяющее оперативно оценить состояние костной системы.

КТ дает более детальные послойные снимки по сравнению с рентгеном. Такой метод может оказаться полезным для оценки сложных травм костей и некоторых мягких тканей — он помогает получить расширенную картину повреждения.

МРТ особенно хорошо визуализирует мягкие ткани: связки, мышцы, хрящи, позвонки. Этот вид исследования чаще выбирают, когда требуется детально изучить структуры, не связанные с костями.

Иногда для точной постановки диагноза врач принимает решение назначить несколько исследований подряд. Это не является избыточным — напротив, такой подход помогает составить полную картину состояния ребенка. Благодаря комплексному обследованию специалист может подобрать наиболее эффективный план лечения, учитывающий все нюансы клинической ситуации.

Главное правило остается неизменным: выбор метода диагностики должен делать врач. Он оценивает показания, учитывает характер травмы и цели обследования, чтобы обеспечить максимальную информативность исследования при разумном подходе к безопасности ребенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.