«Газ не нужен»: Мелони отвергла помощь Москвы, пока Италия тонет в энергокризисе

Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила — возвращаться к закупкам российского газа пока рано. По словам политика, время для таких обсуждений еще не пришло, даже несмотря на панику, вызванную кризисом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Мелони напомнила, что Италия после 2022 года резко сократила зависимость от трубопроводного газа из России. Однако перекрытие Ормузского пролива больно ударило по Апеннинам — страна оказалась в числе самых пострадавших в ЕС. Мелони уже слетала в Алжир выбивать дополнительные поставки, но, похоже, этого мало.

При этом экс-премьер Джузеппе Конте заявляет, что Европа не должна импортировать газ из России, пока не будет достигнуто «достойное» мирное соглашение по Украине. Мелони, судя по всему, с ним солидарна. Она также подчеркнула: экономическое давление, которое ЕС оказывает на Россию, — это самое мощное оружие.

Ранее ООН предупредила самый густонаселенный регион мира о катастрофе из-за войны в Иране.