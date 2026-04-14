Курильщиков начнут ловить, мигрантов запретят: какие запреты заработают с 1 апреля

В апреле российские парламентарии рассмотрят пакет резонансных законопроектов. Среди ключевых инициатив — запрет на проживание в стране иностранцев с любой судимостью, уголовное преследование «серых» кредиторов и кратное увеличение штрафов за курение в школах. Об этом пишет Коммерсантъ .

Ужесточение миграционного контроля и правил получения гражданства

Одной из главных тем повестки станет инициатива правительства об отказе в выдаче гражданства, РВП или ВНЖ иностранным гражданам, имеющим судимость за любые преступления. В настоящее время ограничения касаются только лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие деяния. Новые правила обяжут соискателей старше 14 лет предоставлять официальную справку об отсутствии проблем с законом (для граждан Украины предусмотрен переходный период сроком на 2 года). Цель поправок — исключить пребывание в России лиц, склонных к противоправной деятельности.

Борьба с нелегальным бизнесом и финансовыми нарушениями

Законодатели намерены серьезно ужесточить наказание для участников финансового рынка и майнеров. Предложенный пакет поправок вводит уголовную ответственность за незаконную выдачу крупных кредитов (от 3 млн руб.), что должно лишить нелегальных кредиторов возможности уклоняться от правосудия путем смены юридического лица. Также депутаты рассмотрят штрафы за незаконную добычу цифровой валюты, которые для организаций могут достигать 10 млн руб. Кроме того, в Уголовном кодексе может появиться статья за препятствование работе временных администраций филиалов иностранных банков, предусматривающая до 5 лет лишения свободы.

Социальные запреты и меры поддержки

Особое внимание уделено безопасности в образовательных учреждениях. Парламентарии планируют повысить штрафы за курение на территории школ и детских садов до 3 тыс. руб., приравняв это нарушение к курению на детских площадках. Согласно статистике, более 56% курильщиков приобретают пагубную привычку именно в школьные годы. Наряду с ограничениями, Дума обсудит и меры поддержки: ветераны боевых действий и Герои России, служащие в МВД или Росгвардии и имеющие трех и более детей, смогут рассчитывать на внеочередное получение жилья.