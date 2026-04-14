Звезда «Приколистов» Обри Плаза впервые заговорила о беременности на позднем сроке

Американская актриса, звезда «Приколистов» и «Преступницы Эмили» Обри Плаза впервые подтвердила свою беременность, сообщает Hello! Russia. О ней она рассказала в эфире подкаста «Безумные». По словам Обри, она ждет ребенка от своего возлюбленного, комика Криса Эббота.

Информация о беременности появилась в социальных сетях за шесть дней до официального заявления. Сама Обри рассказала, что уже была на приеме у врача, где ей сделали ультразвуковое исследование (УЗИ).

С юмором актриса отметила, что на снимке было видно, как ребенок уже носит плащ и маленькую шапочку. Она добавила, что малыш уже совсем скоро появится на свет.

Обри призналась, что испытывает огромный восторг от предстоящего материнства. Пара пока не до конца решила, где будет растить ребенка, но уже планирует поселиться на Восточном побережье США.

