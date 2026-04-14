Экскурсии на НПО машиностроения организовали для студентов Подмосковья

Студенты всех структурных подразделений подмосковного колледжа «Энергия» приняли участие в акции «День без турникета» и посетили с экскурсиями НПО машиностроения. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ребятам представили экспонаты военной техники в музее предприятия, модели ракет и космических аппаратов, подводных лодок и пусковых установок.

Экскурсии организованы в преддверии Единого дня открытых дверей, который состоится 18 апреля, и в рамках празднования Дня космонавтики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что семь колледжей региона стали лучшими в рейтинге трудоустройства.