В Московской области опекунам стало проще подавать отчеты об имуществе подопечных

Теперь оформить отчет об имуществе подопечного стало значительно удобнее — услуга доступна на портале госуслуг региона. Благодаря нововведениям часть данных заполняется автоматически, специальный сервис предупреждает опекуна о ранее поданных заявлениях, по которым еще не принято решение. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

При заполнении отчета за несовершеннолетнего нужные сведения о нем автоматически подгружаются в электронную форму. Данные берутся из информационной системы Министерства социального развития Московской области. Если у опекуна несколько подопечных, все они отображаются в виде списка — достаточно выбрать того, за кого подается отчет. Кроме того, система автоматически заполняет сумму доходов подопечного, избавляя пользователя от ручного подсчета. Это сокращает время на подготовку документа и минимизирует риск ошибок.

Воспользоваться услугой «Отчет опекуна (попечителя)» можно на региональном портале госуслуг. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму с учетом автоматического заполнения части полей, приложить подтверждающие документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.