Скрытая мутация убила вирус: как обычный донор помог пациенту победить ВИЧ и рак

Медицинское сообщество обсуждает уникальный случай выздоровления «пациента Осло», у которого после пересадки костного мозга наступила полная ремиссия ВИЧ. Ключом к успеху стала генетическая особенность его родного брата, ставшего донором.

Путь от тяжелого диагноза к исцелению

Научный журнал Nature Microbiology опубликовал отчет исследователей из Университетской больницы Осло об успешном лечении 63-летнего мужчины. Пациент боролся с вирусом иммунодефицита с 2006 года, однако в 2017 году ситуация осложнилась развитием онкологии крови — миелодиспластического синдрома. Единственным шансом на спасение жизни стала трансплантация костного мозга, которую провел его родной брат. Это решение привело к неожиданному медицинскому прорыву, сделав мужчину шестым человеком в мире, достигшим столь длительной ремиссии.

Роль генетической мутации в борьбе с вирусом

Успех терапии специалисты связывают с редкой особенностью организма донора. Выяснилось, что брат пациента является носителем мутации CCR5Δ32. Данное изменение в геноме делает клетки практически неуязвимыми для проникновения вируса. Спустя 5 лет после операции и 3 года после полного отказа от специальных противовирусных препаратов медики констатировали отсутствие признаков болезни. Тщательное обследование крови и тканей кишечника не выявило скрытых резервуаров инфекции, что подтверждает устойчивый характер выздоровления.

Ограничения и риски экспериментального метода

Несмотря на воодушевляющие результаты, представители больницы Осло напоминают, что подобная пересадка не может стать массовым способом борьбы с ВИЧ. Процедура сопряжена с колоссальной опасностью для жизни: в течение первых 12 месяцев после вмешательства уровень смертности варьируется от 10 до 20%. Трансплантация назначается исключительно в критических случаях при наличии сопутствующих смертельных заболеваний крови. Также эксперты отметили, что необходимая мутация гена характерна преимущественно для населения Северной Европы, что ограничивает круг потенциальных доноров.