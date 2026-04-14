Более 800 тыс. обращений: как в Подмосковье работает система реагирования на лесные инциденты

С 2015 года действует налаженная система взаимодействия между региональной Системой‐112 и Комитетом лесного хозяйства. Благодаря подключению всех лесничеств Подмосковья к единому информационному пространству удалось добиться существенного сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации в лесных массивах. Об этом рассказали в пресс-службе Системы-112 Московской области.

Ключевую роль в этом процессе играют операторы Системы‐112. Они принимают и обрабатывают сообщения о различных происшествиях в лесном фонде, а затем в автоматическом режиме передают данные профильным службам. Среди типичных обращений — сигналы о возгораниях, случаях незаконной вырубки леса, фактах загрязнения территории мусором, а также сообщения о людях, заблудившихся в лесной местности.

С начала 2026 года операторы подмосковной Системы‐112 зафиксировали свыше 800 тыс. вызовов, касающихся лесного хозяйства. За весь период сотрудничества ведомств в профильные структуры было направлено более 51 тыс. обращений — каждое из них получило соответствующую реакцию со стороны ответственных служб.

Характерно, что нагрузка на систему меняется в зависимости от сезона. В теплое время года, особенно в летне‐осенний период, число обращений заметно растет. В пиковые периоды служба спасения ежедневно получает в среднем около 30 сообщений о происшествиях в лесах. Это требует слаженной работы всех звеньев системы и высокой готовности оперативных подразделений.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.