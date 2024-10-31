Дмитрия Мазепина назначили на пост главы объединенной Федерации водных видов спорта

Свою кандидатуру от Пермского края бывший владелец «Уралхима» предложил еще во вторник, 15 октября. Поддержку единственному кандидату на указанную должность оказал министр спорта Михаил Дегтярев, о чем проинформировал ТАСС.

В начале месяца появилась информация об объединении российских федераций водного поло, синхронного плавания, прыжков в воду и плавания в единую федерацию.

Основой для этого послужила Всероссийская федерация плавания. Предприниматель Дмитрий Мазепин выступил в поддержку данной инициативы.

Он же и был впоследствии избран на пост главы объединенной федерации, оказавшись единственным кандидатом на должность. До этого основатель и экс-владелец компании «Уралхим» Мазепин занимал роль председателя Наблюдательного совета ВФП.

Отчетно-выборочную конференцию провели в Москве 31 октября. Назначение Мазепина на новый пост было поддержано единогласно.

Ранее господина Ватанабэ переизбрали на пост главы Международной федерации гимнастики.