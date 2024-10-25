Господина Ватанабэ переизбрали на пост главы Международной федерации гимнастики

Моринари Ватанабэ переизбрали президентом FIG. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на сайт федерации.

Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) прошел в Дохе (столица Катара) с 24 по 26 октября. В результате голосования и подсчета голосов Моринари Ватанабэ переизбрали на должность президента федерации. Он набрал 102 голоса, опередив своего соперника (министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова), собравшего всего 54 голоса.

Кроме того, в состав исполкома FIG также переизбрали первого вице-президента Федерации гимнастики России Василия Титова. Так, в исполнительный комитет вошли семеро членов, включая господина Ватанабэ и Титова.

Известно, что FIG является старейшей спортивной федерацией мира – она основана 23 июля 1881 года. Моринари Ватанабэ возглавляет ее с января 2017 года.

Ранее Путин вручил орден Дружбы президенту Азиатской шахматной федерации за большой вклад в развитие этого вида спорта и его популяризацию на международной арене.