Дни Подмосковья пройдут в парке «Зарядье»

На территории столичного парка «Зарядье» на текущей неделе пройдут Дни Подмосковья, сообщили в областном Минкультуры и туризма. Мероприятие организовано в рамках проекта «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия».

В рамках мероприятия в парке проведут презентации и викторины, дегустации и мастер-классы. Посетители смогут узнать интересные факты о Подмосковье и достопримечательностях городов области.

К примеру, от Зарайска организуют интерактивную дегустацию. Гости смогут полакомиться коврижками и узнать о тайных свойствах специй. Кроме того, можно будет попробовать Посадскую коврижку и Серпуховскую помадку.

Свои презентации подготовят Коломенский музей-мануфактура «Душистыя радости», Музей-заповедник П. И. Чайковского, музей елочной игрушки «Клинское подворье» и другие представители Подмосковья.