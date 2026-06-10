Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядит ее тело спустя год после рождения сына

Анна Заворотнюк, старшая дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На снимках, сделанных в спортзале, 30-летняя Анна демонстрирует подтянутую фигуру спустя год после родов, передает Super. Она позирует в обтягивающих леггинсах и кроп-топе. Фотография вызвала восхищение у подписчиков.

Фото: [ соцсети ]

Напомним, что Анна несколько лет жила в Дубае со своим мужем Тимуром Исмаиловым. Пара познакомилась еще во время учебы в университете в Нью-Йорке. Однако после смерти матери Анастасии Заворотнюк в мае 2024 года Анна приняла решение вернуться на родину. Последние месяцы беременности она провела уже в России.

Там же, в Подмосковье, в поселке Крекшино, она и родила сына. Сейчас молодая семья живет рядом с бабушкой Анны и ее отчимом — фигуристом Петром Чернышевом.

Ранее Анна Заворотнюк рассказала, как едва не лишилась денег из-за мошенников.