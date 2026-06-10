Российская вакцина против рака мозга «Глиопепт»: Скворцова анонсировала два препарата для лечения глиобластомы

Российские медики готовятся нанести удар по одному из самых страшных онкологических диагнозов. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) анонсировало выпуск сразу двух вакцин против глиобластомы — агрессивного рака мозга. Препараты «Глиопепт» и «Глиорна» обучают иммунитет уничтожать опухоль. Разрешение на применение планируют получить уже в 2026 году. Это будет прорыв в лечении, от которого раньше пациенты умирали за считанные месяцы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скором появлении двух отечественных вакцин. Первая — пептидная вакцина «Глиопепт». Разрешение на ее применение агентство надеется получить уже в текущем 2026 году. Вторая — мРНК-вакцина «Глиорна», которая должна быть готова к концу года. Сразу после сертификации врачи начнут использовать эти препараты для лечения пациентов.

Глиобластома — злокачественная опухоль, возникающая из-за бесконтрольного деления глий (вспомогательных клеток, окружающих нейроны). Она считается одной из самых опасных из-за агрессивного роста и устойчивости к стандартной химио- и лучевой терапии. Выживаемость при глиобластоме крайне низка.

Если разрешение будет получено, российские онкологи впервые получат персонализированные вакцины. Они настраивают иммунную систему пациента на распознавание и уничтожение клеток опухоли. Это не химия, не облучение, а биоинженерное «обучение» собственных защитных сил организма. В случае успеха это изменит подход к лечению рака мозга во всем мире. Россия может стать лидером в этой области.

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