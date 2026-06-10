«Бессмысленная трата денег»: врач Летуновский разоблачил гаджет с микросферами

Флеболог Евгений Летуновский и реабилитолог Сергей Агапкин заявили: аппликаторы с микросферами внутри — бессмысленная трата денег. Принцип действия гаджета непонятен, а эффективность не доказана. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург Евгений Летуновский вместе с коллегой-реабилитологом Сергеем Агапкиным разобрали очередной «гаджет для здоровья». Речь идет об аппликаторах с микросферами — специальных накладках, которые производители советуют надевать на голени в конце дня. Утверждается, что они лечат варикозное расширение вен, предотвращают тромбоз и убирают сосудистые звездочки.

Летуновский был категоричен: принцип действия этого приспособления с научной точки зрения не обоснован. Как флеболог он призвал зрителей воздержаться от покупки. «Как минимум бессмысленная трата денег», — резюмировал специалист.

Реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что настоящие методы лечения варикоза — это компрессионный трикотаж, флеботропные препараты (по назначению врача), склеротерапия и хирургические методы. Никакие микросферы не заменят доказанную медицину. Программа предупредила: не ведитесь на маркетинговые уловки.

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