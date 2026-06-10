«Страх упустить лето»: психолог Федорова объяснила, почему соцсети вызывают тревогу

Лето только началось, а вы уже тревожитесь, что оно пройдет зря? Психолог Екатерина Федорова объяснила: главный виновник — соцсети. Бесконечная лента с чужими путешествиями, морями и идеальными фото вызывает страх упустить что-то важное. Но выход есть: даже если не удалось улететь на курорт, сам процесс планирования и ожидания поездки уже наполняет жизнь эмоциями. Об этом сообщает Lenta.ru.

С приближением теплых дней многие сталкиваются с парадоксальной тревогой. Екатерина Федорова, психолог, назвала главную причину — социальные сети. Пользователи видят, как другие ездят на море, гуляют по красивым местам, отмечают праздники на пляже. Возникает иллюзия, что ваше лето проходит не так ярко, а значит, вы «отстаете» или теряете время.

Но спланировать отпуск получается не всегда. Внешние обстоятельства — работа, финансы, семейные обязательства — могут помешать. В таком случае остается горькое послевкусие.

Совет психолога: не сравнивайте себя с отфильтрованными картинками из чужих аккаунтов. Сосредоточьтесь на том, что доступно вам сегодня. Пикник в парке, прогулка в лесу, чтение книги на балконе — все это тоже лето.

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