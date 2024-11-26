Дочь Ани Лорак пожаловалась на травлю в школе из-за внешности

Дочь Ани Лорак поделилась в соцсетях переживаниями, связанными с травлей в школе.

13-летняя София Налчаджиоглу приняла участие в популярном флешмобе, где опубликовала свои детские фотографии, написав, что ее гнобили за внешность, национальность, вес и вообще за то, что она есть.

Наследница певицы добавила, что даже ее фамилия становилась поводом для насмешек, что она особенно тяжело переживала в детстве.

Подписчики наследницы решили поддержать Софию, отметив, что она всегда была очень милой девочкой.

Напомним, отцом Софии является Мурат Налчаджиоглу, гражданин Турции. Ана Лорак рассталась с ним пять лет назад.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак получила предложение руки и сердца в день рождения.