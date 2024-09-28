Ани Лорак получила предложение руки и сердца в день рождения

27 сентября певица Ани Лорак отметила свое 46-летие. Ее бойфренд Исаак Виджрак приготовил для возлюбленной оригинальный подарок: он сделал ей предложение руки и сердца. Соответствующее видео Виджраку опубликовал на своей странице в соцсети.

Встав на колено, но протянул имениннице коробочку с кольцом и попросил выйти за него замуж.

Ани Лорак надела украшение, обняла и поцеловала избранника. Судя по всему, певица ответила согласием.

Пользователи засыпали будущих супругов поздавлениями.

Избраннику Ани Лорак 47 лет. В 2002 году он был удостоен титула «Мистер Испания».

Ранее сообщалось о том, что экс-супруг Ани Лорак увез их общую несовершеннолетнюю дочь в Турцию.