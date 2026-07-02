«Мне угрожали каждый день»: почему фотограф, снявший последние кадры принцессы Дианы, до сих пор боится за свою жизнь?

Британский репортер Даррин Лайонс, который сделал последние фотографии принцессы Дианы в момент ее трагической гибели, дал откровенное интервью изданию RadarOnline. Он заявил, что после той роковой ночи его жизнь превратилась в настоящий ад.

По словам Лайонс, ему поступали постоянные угрозы, а за его офисом и телефонными разговорами велась слежка. Даррин уверен, что это были люди, которые пытались скрыть свою причастность к смерти принцессы.

Фотограф рассказал, что его офис грозили взорвать вместе со всеми снимками. Угрозы убийством звучали каждый день. Однажды он услышал подозрительное тиканье в своем кабинете и заметил убегающую тень. Лайонс считает, что это была не просто угроза, а часть целой разведывательной операции — кто-то пытался получить доступ к его данным и уничтожить их.

Несмотря на все страхи, Лайонс не продал последние кадры принцессы Дианы. Он передал их полиции. Сейчас он по-прежнему уверен, что в аварии, унесшей жизнь принцессы, кто-то был причастен. Его опасения разделяет и один из охранников Дианы, который также рассказывал о слежке после ее смерти. Эта история до сих пор остается одной из самых загадочных и мрачных страниц британской истории.

Ранее стало известно о странной просьбе Карла III к леди Диане перед помолвкой.