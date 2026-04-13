Дочь Маши Распутиной назвала себя жертвой из-за непростых отношений с родителями

Мария Захарова, дочь певицы Маши Распутиной, рассказала о непростых отношениях с родителями, сообщает Super.ru. Девушка живет отдельно, но в гостевом доме на семейном участке. При этом, по ее словам, она чувствует зависимость от отца и матери.

Мария мечтает о собственном жилье. Однако ей удается зарабатывать на фрилансе только около 50 тыс. рублей в месяц: этих денег недостаточно, чтобы переехать в отдельную квартиру.

Ситуацию для девушки осложняет и личная трагедия — недавно у нее пропал любимый шпиц. Отношения с семьей Мария называет поверхностными, так как близкие не интересуются ее окружением и личной жизнью. Например, знакомство с избранником, который старше девушки на 11 лет, до сих пор не состоялось из-за матери.

Мария считает себя жертвой, так как у нее нет ни квартир, ни машин. Ее мать и отец — Маша Распутина и Виктор Захаров, не могут помогать ей финансово из-за судебных тяжб.

Ранее адвокат Маргарита Гаврилова заявила о реальных шансах Марии Распутиной и ее мужа отстоять имущество у его бывшей жены.