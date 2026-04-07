Адвокат заявил о реальных шансах Распутиной и Захарова отстоять имущество у его экс-жены

Скандал вокруг недвижимости, в котором участвуют певица Маша Распутина, ее муж Виктор Захаров и его бывшая супруга Елена, длится уже несколько месяцев. Артистка утверждает, что именно она вложила огромные средства в дизайн и обустройство дома в Подмосковье, и не намерена его отдавать. Елена Захарова, в свою очередь, считает, что дом был приобретен в первом браке, и требует свою долю, сообщает StarHit.

Первая судебная инстанция встала на сторону Распутиной, но затем ситуация изменилась. Певица надеялась на мирное урегулирование, однако Елена Захарова пошла на конфликт.

«Они с мужем при разводе договорились, что она не претендует на этот дом, а теперь хочет получить деньги», — возмутилась Распутина.

По оценкам риелторов, особняк стоит около 500 млн рублей, что, по мнению певицы, подтверждает ее значительные вложения в отделку и инфраструктуру.

Адвокат Маргарита Гаврилова советует Распутиной использовать исполнительский иммунитет и сделать акцент на том, что она провела грандиозную реконструкцию на свои средства.

«Дам небольшой совет: вы 35 лет на эстраде, вы — богатая женщина, которая и без Виктора в состоянии содержать еще 10 таких, как он. Не рассказывайте, что это ваш интерьер, говорите, что была грандиозная реконструкция за ваши деньги. Дом был избушкой на курьих ножках, а за эти 30 лет превратился в Версаль», — отметила юрист.

Елена Захарова, напротив, не собирается выселять семью певицы, но хочет получить компенсацию — от 70 до 80 млн рублей. Однако Захаров и Распутина отказываются платить и продолжают судебную битву.

Пока ни одна из сторон не готова уступать. Конфликт, судя по всему, перерастет в длительное разбирательство, а поклонники Распутиной надеются, что певица сможет отстоять свое право на дом, который стал для не настоящим семейным гнездом.

