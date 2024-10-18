Дочь Папанова объяснила, почему ее отец не дружил с Мироновым

У советского актера Анатолия Папанова не сложились отношения с его партнером по съемочной площадке Андреем Мироновым. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала дочь Папанова. По ее словам, актерам было сложно подружиться, ведь Андрей Миронов был младше Анатолия Папанова на 19 лет.

«Потому что Андрей Александрович Миронов, по-моему, все-таки был тусовщиком. У них там Александр Анатольевич Ширвиндт, Державин, Захаров, Горин, Арканов… А папа — нет», — вспоминает Елена Папанова.

Кроме того, Анатолий Дмитриевич, будучи по гороскопу Скорпионом, полностью соответствовал описанию этого знака — был скрытным.

«Такого, чтобы где-то кутить, гулять, не было никогда — он семью любил», — говорит его дочь.

Оба актера скончались в августе 1987 года с разницей в несколько дней. Они снимались в таких советских фильмах, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука» и «12 стульев», а также вместе играли в Театре сатиры.

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