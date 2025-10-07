Дочь Робина Уильямса попросила не «оживлять» отца с помощью ИИ

Дочь покойного актера Робина Уильямса выступила с эмоциональным обращением к поклонникам. В запрещенной в РФ соцсети Зельда Уильямс призвала не присылать ей видеоролики, в которых с помощью искусственного интеллекта (ИИ) воссоздается образ ее отца.

Дочь знаменитого американского актера уверена, что знаменитый артист не одобрил бы подобное использование своих изображений.

«Если у вас есть какая-то порядочность, просто перестаньте поступать так со мной, с ним и со всеми. Точка. Это тупо, это просто трата времени», — заявила Уильямс.

По словам Зельды, рассылка таких материалов представляет собой форму троллинга и является пустой тратой времени.

Американский актер и комик Робин Уильямс скончался 11 августа 2014 года после многолетней борьбы с алкогольной и наркотической зависимостями.

Актер был удостоен трех номинаций на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль», а свою единственную статуэтку получил как лучший актер второго плана за фильм «Умница Уилл Хантинг» (1997). Критики и поклонники Уильямса закрепили за ним неофициальное звание «Эйнштейна от комедии».

