Дочь Волочковой задумалась о переезде к матери
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее непростые отношения с 19-летней дочерью Ариадной. Несколько лет назад наследница объявила о своем решении жить с отцом, а Волочкова сочла это предательством.
Она утверждает, что всегда окружала дочь заботой, любовью и роскошными подарками.
В доме отца Ариада стала чувствовать себя чужой, после того как у него родились двое сыновей от новой жены, заявила Анастасия в YouTube-шоу «PROжизнь».
Девушка пожалела о своем решении жить с отцом, и сейчас готова вернуться к матери.
По словам Волочковой, у дочери есть молодой человек, но в личную жизнь наследницы она не вмешивается.
Балерина призналась, что сейчас у нее с Ариадной хорошие отношения, и она во всем ее поддерживает.
Ранее сообщалось о том, что новая любовь Волочковой погубит ее дочь.