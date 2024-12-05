Дочь Волочковой задумалась о переезде к матери

Она утверждает, что всегда окружала дочь заботой, любовью и роскошными подарками.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что у нее непростые отношения с 19-летней дочерью Ариадной. Несколько лет назад наследница объявила о своем решении жить с отцом, а Волочкова сочла это предательством.

В доме отца Ариада стала чувствовать себя чужой, после того как у него родились двое сыновей от новой жены, заявила Анастасия в YouTube-шоу «PROжизнь».

Девушка пожалела о своем решении жить с отцом, и сейчас готова вернуться к матери.

По словам Волочковой, у дочери есть молодой человек, но в личную жизнь наследницы она не вмешивается.

Балерина призналась, что сейчас у нее с Ариадной хорошие отношения, и она во всем ее поддерживает.

Ранее сообщалось о том, что новая любовь Волочковой погубит ее дочь.