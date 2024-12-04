Новая любовь Волочковой погубит ее дочь: стала известна причина будущих ссор звездной семьи

Общение балерины Анастасии Волочковой с 19-летней дочерью Ариадной вновь стало теплым после непростого периода. Звезда сможет сохранить хорошие отношения с ребенком, однако их крепкой связи многое угрожает. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Инесса Алиева.

Ариадна потянулась к маме, почувствовав дискомфорт в доме отца Игоря Вдовина после рождения младших братьев, считает балерина. Ведущая Елена Николаева подарила бывшему мужу Волочковой сыновей Александра и Романа. Девушка даже задумалась о переезде.

Алиева назвала дочку Волочковой и Вдовина меркантильной и характерной. Несмотря на то, что Ариадне уже 19 лет, у нее остались детские капризы. Девушка думала, что будет получать от отца больше внимания и финансов, но этого не случилось, что ей не понравилось.

Экстрасенс предсказала, что в будущем возобновившиеся отношения Волочковой и ее дочери могут остаться хорошими. Однако они могут расстроиться из-за ссор на почве употребления алкоголя балериной. Ариадне также важны деньги мамы, проблемы с финансами могут стать причиной разногласий.

«Дочь — не простая девочка. Она всегда была избалованной и расчетливой, поэтому на этой почве у них могут возникнуть споры», — отметила Алиева.

Она увидела в жизни Волочковой новую любовь в будущем. К сожалению, Ариадна может не принять роман матери, что негативно скажется на их отношениях.

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