Доходы покинувшего Россию Константина Меладзе увеличились в прошлом году

Уехавший в Италию продюсер и композитор Константин Меладзе продолжает зарабатывать в нашей стране миллионы. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в минувшем году его доходы составили почти на три миллиона рублей больше, чем годом ранее.

Отмечается, что сумма дохода его компании «Меладзе мьюзик» составила 19 млн рублей.

Добавляется, что на сегодняшний день лейбл получает деньги за счет группы «ВИА Гра», Валерия Меладзе и Веры Брежневой.

Предполагается, что высокие доходы связаны с работой отечественных стриминговых площадок.